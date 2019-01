Hüfingen Auf das Zwerchfell, fertig, los!

Mit dabei ist auch die Ausnahmeerscheinung Matthias Seeling, der als Comedian schonungslos berichtet, was in der Welt draußen passiert. Der auch als Buchautor bekannte Künstler hält jede Menge Lösungen für den alltäglichen Wahnsinn bereit. Daniel Helfrich präsentiert in Hüfingen ein Best-of seiner vier Bühnenprogramme und begleitet sich selbst dabei virtuos am Klavier. Gesellschaftskritisches und geistreiches Kabarett auf skurrile Art ist sein Metier, Lachgarantie inklusive.

Als Psychologin – das ist sie auch im wahren Leben – beobachtet Vera Deckers ihr Umfeld. Ihre feinsinnigen Entdeckungen zum heutigen Lifestyle treffen dabei ins Schwarze und geben dennoch nicht ausschließlich Anlass zur Beunruhigung. Der Mix aus Comedy und Kabarett wird mit Freude von Ole Lehmann moderiert, der mit seinem Beitrag schon Programm ist.

Die Hüfinger Lachnacht findet am Freitag, 29. März, 20 Uhr, in der Festhalle statt. Karten gibt es im Vorverkauf im Rathaus Hüfingen zu 20 Euro, an der Abendkasse zu 22 Euro.