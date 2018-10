Hüfingen Arbeiten an der neuen Brücke

Die zur Verfügung stehende Zeit soll genutzt werden, daher wird auch am Samstag gearbeitet. Noch an diesem Samstag sollen die Erdbauarbeiten abgeschlossen werden. "Montag, Dienstag und Mittwoch wollen wir asphaltieren, am Freitag nach Allerheiligen finden dann die Restarbeiten statt", sagt der Projektleiter. So gestaltet sich der Verlauf, wenn alles nach Plan läuft. Für Überraschungen sei man allerdings auch gerüstet: "Wir haben Samstag, 3. November, als einen Puffertag eingebaut, sollte es witterungsbedingt zu Verzögerungen kommen. Ziel ist es, spätestens am Samstagabend die Straße wieder dauerhaft frei zu geben." Sollte das immer noch nicht reichen, bestehe noch die Möglichkeit "schlimmstenfalls unter Ampelbetrieb", noch letzte Arbeiten zu verrichten. "Das aber nur, falls an irgendwelchen Ecken noch was gemacht werden muss", erklärt Waidele. Er ergänzt: "Dann funktioniert das aber nicht über eine Vollsperrung, die Straße wird dann zumindest halbseitig für den Verkehr passierbar sein."