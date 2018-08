Hüfingen Ammoniten an der Baustelle

Der fungiert gleichzeitig auch als Schallschutz der nahen Ortschaft. Allerdings nur in den Bereichen, in denen die Straße auch durch den Hang pflügt. Außerhalb werden spezielle Wände aufgebaut. Die Entwässerung wurde dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Was dann noch erschwerend hinzukommt: der Einfluss von außen. Und den gibt es je nach Baustelle ausreichend. So auch in Behla, wo ein komplett neuer Abschnitt der Bundesstraße entsteht, der als Umfahrung des Hüfinger Ortsteils dienen wird. In südlicher Richtung müssen noch Kanäle gelegt und die Entwässerung angegangen werden.

Was hier allerdings auffällt: Einer der steil abfallenden Hänge neben der neu entstehenden Straße ist zerfurcht und zerlöchert wie ein Käse. Eine Erklärung dafür hat Michael Waidele, der für das Regierungspräsidium für das Umfahrungsprojekt bei Behla zuständig ist: "Hier gibt es in der Erde wohl viele geologische Besonderheiten, etwa Ammoniten." Dabei handelt es sich um eine ausgestorbene Tiergattung, die vor etlichen Millionen Jahren in verschiedenen Gattungen die Erde bevölkert hat. Besonders der Panzer, ähnlich der Form eines Schneckenhauses, ist in versteinerter Form oftmals noch zu entdecken. Besonders interessant für Hobby-Geologen.