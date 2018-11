Hüfingen-Mundelfingen (los). Nach dem Ausfall der beiden Vorstellungen am Wochenende hat die Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne "Am-Vieh-Theater" auch die am kommenden Freitag und Samstag, 16. und 17. November, geplanten Spieltermine abgesagt. Einer der Akteure laboriert an einer Herzmuskelentzündung; auf Anraten des Arztes muss er sich noch ein paar Tage schonen. Die vier Termine werden im Frühjahr 2019 nachgeholt, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Stattfinden kann die reguläre letzte – ausverkaufte – Vorstellung der aktuellen Staffel am 23. November. Karten gibt es noch für die Benefiz-Vorstellung am Samstag, 24. November. Die 60 Euro Eintrittsgeld und der gesamte Erlös der Theater-Gastronomie kommen der Behinderten-Einrichtung "Lebensheimat" in Reiselfingen zugute. Kartenreservierungen und Verkauf bei Hofmeier Friseure Löffingen und der Donaueschinger Reisewelt an der Karlstraße.