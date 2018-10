Hüfingen. Am Mittwoch, 17. Oktober, wird die Bundesstraße 27 ab der Zufahrt Schaffhauser Straße nach Hüfingen gesperrt. Die Sperrung ist erforderlich, da die Fahrbahn der B 33 am Zufahrtsbereich der Landesstraße L 181 "Schaffhauser Straße" nach Hüfingen saniert wird. Die Arbeiten sollen innerhalb eines Tages durchgeführt werden, heißt es in einer Mitteilung. Die Zufahrt zum Wohngebiet "Auf Hohen" bis einschließlich der bestehenden Vollsperrung der "Schaffhauser Straße" ist aus Richtung Blumberg auf der B 27 nicht möglich. Das Wohngebiet "Auf Hohen" und die Stadtmitte Hüfingen sind in der Zeit der Sperrung über die eingerichtete Umleitung über die B 31 und Dögginger Straße erreichbar. Der Verkehr auf der Schaffhauser Straße aus Richtung Hüfingen wird über die Kreisstraße 5753 zur B 31 umgeleitet.