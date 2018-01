Hüfingen. Der Werbeballon eines Zahn- und Implantatzentrums in der Donaueschinger Straße ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von unbekannten Tätern mutwillig beschädigt worden. Laut Polizei sei an dem Werbeobjekt Schaden von rund 600 Euro entstanden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen (0771 83783-0) entgegen.