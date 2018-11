Hüfingen 31 neue Mitarbeiter begrüßt

Sie arbeiten laut Mitteilung des Hauses in der Hauswirtschaft, der Verwaltung, den Mensen, den Ganztagesbetreuungen in Neustadt, Oberbaldingen und Bad Dürrheim, in den Kindertagesstätten und Kindergärten in Neustadt und Allmendshofen oder in den Jugendhilfe- und Autismusgruppen in Denzlingen, Freiburg und Hüfingen, sowie in der Wessenbergschule.

Einrichtungsleiter Oscar Hannabach und Frieder Schräbler vom ergänzenden Dienst vermittelten sehr lebendig die 175-jährige Geschichte von Mariahof. Die zugrunde liegende Philosophie und das Leitbild des Hauses wurden erläutert, auch die aktuellen Einsatzfelder und Fragen an die heutige Arbeit kamen nicht zu kurz.

Fokus auf "wichtige Orte"