Suche nach Vermisstem Hubschrauber kreist über dem Plettenberg bei Dotternhausen

Am Montagmorgen kreist ein Polizeihubschrauber über dem Plettenberg bei Dotternhausen. Die Polizei gibt auf Nachfrage an, dass eine vermisste Person gesucht wird. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so der Sprecher.