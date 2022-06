Motorradfahrer bei Unfall in Freudenstadt schwer verletzt

1 Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde mit eienm Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Schwer verletzt worden ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 404 bei Freudenstadt.















Freudenstadt - Ein 30-jähriger Motorradfahrer fuhr laut Polizei am Sonntag gegen 18 Uhr auf die Landesstraße 404 von Bad Rippoldsau kommend in Richtung Zwieselberg. Auf dem Motorrad befand sich auch eine 27-jährige Sozia.Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei kam der 30-Jährige am Ortsteingang von

Zwieselberg aus bislang nicht bekannter Ursache mit dem Motorrad nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen die Befestigungsstange eines Schildes. Hierdurch wurde der Fahrer schwer verletzt.

Sperrung der Fahrbahn

Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die 30-jährige Mitfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme musste die Fahrbahn bis 19.30 Uhr komplett gesperrt werden.

