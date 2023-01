1 Hier hat eine Bürgerin den Hubschrauber oberhalb des Industriegebiets in Sulz am Eck entdeckt. Foto: Menzler

Am Mittwochvormittag zieht ein Hubschrauber über Sulz am Eck seine Kreise. Doch weshalb ist ein Hubschrauber der DRF Luftrettung unterwegs?















Link kopiert

Wildberg - Wer am Mittwochmorgen in der Nähe des Sportplatzes, Industriegebiets "Hinter dem Wald" oder Segelflugplatzes oberhalb von Sulz am Eck unterwegs war, wird wahrscheinlich einen Hubschrauber entdeckt haben, der rund eine Stunde seine Kreise zog. Doch warum?

Einige Sulzer rätselten während dem als sehr niedrig beschriebenen Flug selbst, was es mit dem Hubschrauber auf sich haben könnte. Um was für einen Einsatz könnte es sich handeln? Wird eine vermisste Person gesucht?

Ein Sulzer Bürger vermutete aus eigener Erfahrung, dass es sich bei dem niedrigen Flug um Übungen handeln könnte. Das Gelände sei schon öfters für eben solche genutzt worden sein.

Onlineportal zeigt Flug

Doch handelte es sich tatsächlich nur um Flugübungen? Dem Polizeipräsidium Pforzheim lag am Mittwoch auf jeden Fall keine Einsatzmeldung vor, wie dessen Pressesprecherin Banu Kalay auf Anfrage unserer Redaktion angab. Über das Portal Flightradar24.de stellte sich heraus, dass es sich um einen Notarzt-Hubschrauber der DRF Luftrettung handelt.

Laut Echtzeitverfolgung durch das Portal kreiste der Hubschrauber einige Male über dem alten Munitionslager hinter dem Industriegebiet "Hinter dem Wald" in Sulz am Eck und dem Segelfluggelände Wächtersberg-Hub. Doch auch der Integrierten Leitstelle in Calw lag keinerlei Meldung vor, wie deren Leiter Michael Rentschler auf Anfrage bestätigte.

Luftrettung klärt auf

Licht ins Dunkel brachte dann die DRF Luftrettung. Pressesprecher Konstantin Muffert konnte den Fall des ominösen Hubschrauberflugs aufklären. Er erläuterte auf Anfrage: "Es handelte sich tatsächlich um einen Übungsflug." Der Flugbetriebsleiter der DRF bestätigte, dass der Hubschrauber von der Werft in Rheinmünster aus zu dem Segelfluggelände Wächtersberg-Hub geflogen ist. Vonseiten der Luftrettung fänden auf dem Gelände bei Sulz am Eck allerdings "nicht regelmäßig" statt, teilte Muffert mit.