Ein Polizeihubschrauber kreiste am Freitagabend über dem Lahrer Stadtteil Sulz – der Grund: Gegen 18.40 Uhr war ein Kind von seinen Eltern vermisst gemeldet worden.

Nach Auskunft des Lahrer Polizeireviers wurde wie üblich in solchen Fällen sofort eine umfassende Suchaktion gestartet. Die endete gut: Das Kind war just in dem Moment, als der Helikopter in Sulz angekommen war, wohlbehalten nach Hause zurückgekehrt.