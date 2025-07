Am Mittwoch war die niederländische Luftwaffe mit zwei Hubschraubern zu Übungszwecken besonders im Bereich um Aistaig unterwegs.

Ein Sprecher des Luftfahrtamts der Bundeswehr hatte erklärt, dass es sich um zwei CH-47 Chinook der niederländischen Luftwaffe handelte.

Am Mittwoch dann gehörte auch Schramberg zum Übungsgebiet. Kurz vor 16 Uhr überquerte ein solcher Hubschrauber mit zwei gegenläufigen Hauptrotoren die Stadt in Richtung Süden – um dann später weiter in den Zollernalbkreis zu fliegen.