Hubschrauber über Rangendingen: Güterzug schleift Auto 85 Meter mit – Polizei nennt Details zu Unglück

1 Der Fahrer des Autos wurde bei der Kollision mit dem Güterzug in Rangendingen schwer verletzt. Das Auto glich einem Wrack. Foto: Roth

Nach der Kollision zwischen einem Güterzug und einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang in Rangendingen am Donnerstagmittag, gibt die Polizei nun weitere Informationen zum Unfallhergang bekannt.









Link kopiert



Zu einer schweren Kollision zwischen einem Auto und einem Zug ist es am Donnerstagmittag in Rangendingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen zufolge war ein 49 Jahre alter Mann mit einem Renault gegen 13.30 Uhr auf der Fabrikstraße in Richtung Hechinger Straße unterwegs und wollte die dortige Bahnlinie queren.