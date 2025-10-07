Hubschrauber-Sprungfahndung: Wie die Polizei aus der Luft flexibel ermittelt

Mit der Hubschrauber-Sprungfahndung setzt die Bundespolizei auf Tempo und Überraschung – doch was steckt hinter diesen Einsätzen der mobilen Grenzfahndung, wie neulich an der A81 ?
Wenn plötzlich ein Polizeihubschrauber landet und uniformierte Kräfte aussteigen, ist es kein Routineeinsatz, sondern Teil einer sogenannten Hubschrauber-Sprungfahndung (HSF). Diese Spezialform der Schleierfahndung, einer verdachtsunabhängigen Polizeikontrolle außerhalb fester Grenzübergänge, zählt seit mehr als einem Jahrzehnt zum festen Repertoire der Bundespolizei im deutsch-französischen und deutsch-schweizerischen Grenzraum.