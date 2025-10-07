Hubschrauber muss kommen: Sturz überschattet Motorradtrial in Sulz

Mit seinen spektakulären Außensektionen begeistert der MSC Falke Sulz bei seinem Motorradtrial-Wochenende. Doch ausgerechnet sein eigener Topfahrer Paul Holzapfel stürzt dort schwer.
Mit seinem Vereinsgelände in Lengenloch ist der MSC Falke Sulz bundesweit bekannt. Erst kürzlich trug er dort die deutsche Meisterschaft im Fahrradtrial aus. Nun waren die Motorradtrialer an der Reihe – mit gleich vier Wettbewerben an nur einem Wochenende: der Endlauf für die Trialsportgemeinschaft Süd, der Schwarzwald-Pokal der Trial-Sport-Vereinigung, die Schweizer Meisterschaft (mit 18 Fahrern aus der Schweiz) und die baden-württembergische Jugendmeisterschaft.