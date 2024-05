1 Ein Hubschrauber war am Mittwochabend über Lahr im Einsatz. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Ruprecht

Mit einem Hubschrauber wurde am Mittwochabend in Lahr nach einem Vermissten gesucht. Dieser kehrte jedoch selbstständig zurück. Ebenso eine Seniorin in Gutach.









Zwei Suchaktionen nach vermisst gemeldeten Personen haben am Mittwoch ein versöhnliches Ende gefunden. Wie die Polizei mitteilt, war in Gutach eine 95 Jahre alte Frau im Rahmen eines Tagesausflugs am Nachmittag nach einem Toilettengang plötzlich verschwunden. Ein 67-Jähriger war wiederum in Lahr bereits am Morgen mit seinem Fahrrad von einem Pflegeheim aufgebrochen und nicht wie gewohnt zurückgekehrt.