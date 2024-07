Hubschrauber im Einsatz: Schon wieder brennt es an einem Schuppen in Geislingen

Schon wieder brennt es an einem Schuppen in Geislingen

1 Am 20. Juni ist diese Scheune in Geislingen komplett abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. (Archivfoto). Foto: Marschal

In der Nacht auf Freitag hat es im Geislinger Gewann Auen erneut einen Brand gegeben. Kurz nach 1 Uhr wurden Anwohner durch den Polizeihubschrauber aus dem Schlaf gerissen. Offenbar suchten die Einsatzkräfte nach einem möglichen Brandstifter. Im Juni sind in unmittelbarer Nähe bereits zwei Schuppen abgebrannt.









Nach ersten Informationen sind neben dem Schuppen gelagerte Paletten in Brand geraten. Ob auch das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde, konnte die Polizei noch nicht betätigen. In diesem befinden sich landwirtschaftliche Maschinen, keine Tiere.