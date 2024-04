Einbrecher-Duo treibt in Durbach sein Unwesen

1 Die Polizei suchte in der Nacht auf Samstag in Durbach mit mehreren Streifen und einem Polizeihubschrauber nach zwei Tatverdächtigen. Foto: Hildenbrand

Mehrere Diebstähle und eine gefährlichen Körperverletzung haben in der Nacht auf Samstag in Durbach für Polizeieinsätze gesorgt – auch ein Hubschrauber war im Einsatz.









Gegen 3.40 Uhr ein Anruf über eine verdächtige Wahrnehmung ein: Ein Zeuge beobachtete jemanden, der mit einer Taschenlampe im Bereich einer Garage auffällig war. Kurz darauf meldete sich ein weiterer Anrufer, der von einem unbefugten Zutritt in einen Schopf berichtete. Dabei hätte der ertappte Eindringling ein Fahrrad gegen den herbeieilenden Eigentümer geworfen und ihn dabei so schwer verletzt, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste.