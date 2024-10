Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag auf der L 405 zwischen Vortal und Schenkenzell ist ein Autofahrer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 83-jähriger Renault-Fahrer gegen 15.30 Uhr von Vortal kommend auf der L 405 in Richtung Schenkenzell, als er nach dem Bauhof auf der Witticher Straße, am Ausgang einer Linkskurve, aus unbekannten Gründen auf den Gegenfahrstreifen geriet.

Der Renault kam nach links von der Straße ab und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Bei dem Unfall zog sich der 83-Jährige schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in das Schwarzwald-Baar-Klinikum geflogen werden.

Am Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. An der Mauer ein Schaden von etwa 5000 Euro.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des Renaults, so die Polizei.