Ende Zweiter Weltkrieg in Furtwangen Als in Furtwangen die Franzosen kamen

Der zweite Weltkrieg endetet am 24. April 1945 in Furtwangen. Die deutschen Soldaten waren abgezogen, die Zerstörung der Stadt fürs Erste abgewendet. Nun stieg die Spannung in der Bevölkerung, weil niemand wusste, wie es weitergehen sollte.