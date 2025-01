1 An Silvester kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen bei denen ein Hubschrauber im Einsatz ist. (Symbolbild) Foto: Bender

Nach einer Böller-Explosion in Bisingen in der Silvesternacht wurde ein Mann per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie wahrscheinlich ist die Kollision mit Feuerwerkskörpern während des Flugs?









An Silvester kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen durch Feuerwerkskörper. So verlor in Bisingen ein Mann mehrere Finger bei einer Explosion. Bei solchen Notfällen wird oft ein Rettungshubschrauber angefordert. Doch gefährden Feuerwerkskörper den Flug der Maschinen?