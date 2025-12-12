Hubertshofen sucht Alternative: Keine eigene Nachbarschaftshilfe

Im Ortschaftsrat wurden mehrere Optionen diskutiert. Man möchte sich einem Nachbarverein anschließen.

Hubertshofen wird sicherer. Der im Jahr 2019 angeschaffte Defibrillator ist nun für alle zugänglich, ohne dass der Eingangsbereich des Bürgerhauses offen bleiben muss. Er ist jetzt in einer Umhausung vor der Türe angebracht. „Stadtrat Andreas Willmann hat das Thema ins Rollen gebracht und auch Oberbürgermeister Pauly hat sich darum gekümmert, dass dieser Punkt nun zügig und unkompliziert umgesetzt wurde“, freute sich Ortsvorsteher David Preis.

Der zentrale Punkt in der jüngsten Ortschaftsratssitzung war jedoch erneut das Thema Nachbarschaftshilfe. Susanne Maier von der Altenpflegehilfe im Landratsamt informierte die Anwesenden aus erster Hand über die unterschiedlichen Arten von Nachbarschaftshilfe von professionellen Anbietern über haushaltsnahe Serviceleistungen bis zum bürgerlichen Engagement und was die typischen Tätigkeiten der jeweiligen Gruppe sind.

Ferner, was notwendig ist, um einen eigenen Verein zu gründen, was man personell leisten muss, welche Zuschüsse man erhalten kann, welche Kosten ein Klient tragen muss und welche Aufwandsentschädigung ein Helfer üblicherweise bekommt.

In der anschließenden Abstimmung sprach sich der Ortschaftsrat gegen eine eigene Vereinsgründung aus, man beschloss aber, sich einem anderen Verein anzuschließen.

In der Stadt Donaueschingen steht Aasen-Heidenhofen zur Wahl, man möchte aber eine Entscheidung über eine eventuelle Vereinsgründung im Nachbarort Wolterdingen abwarten. Den Anschluss an einen Verein außerhalb der Stadt hält man für nicht sinnvoll. Auf die Frage an die Zuhörer, wer sich vorstellen könnte, in einer Nachbarschaftshilfe mitzuarbeiten, gab es spontan drei positive Rückmeldungen.

Ein weiteres Thema war ein Konzept zur Einrichtung des Jugendraums im Bürgerhaus. Hier soll demnächst ein Termin vor Ort mit Ortsvorsteher Preis, Stephanie Ambacher vom Kinder- und Jugendbüro und jungen Hubertshofenern stattfinden.