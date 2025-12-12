Hubertshofen sucht Alternative: Keine eigene Nachbarschaftshilfe

Im Ortschaftsrat wurden mehrere Optionen diskutiert. Man möchte sich einem Nachbarverein anschließen.
Hubertshofen wird sicherer. Der im Jahr 2019 angeschaffte Defibrillator ist nun für alle zugänglich, ohne dass der Eingangsbereich des Bürgerhauses offen bleiben muss. Er ist jetzt in einer Umhausung vor der Türe angebracht. „Stadtrat Andreas Willmann hat das Thema ins Rollen gebracht und auch Oberbürgermeister Pauly hat sich darum gekümmert, dass dieser Punkt nun zügig und unkompliziert umgesetzt wurde“, freute sich Ortsvorsteher David Preis.