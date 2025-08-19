Huber hört nach 20 Jahren auf: Rentenberatung in Oberschopfheim ist in neuen Händen

In Oberschopfheim hat eine ganz besondere Ablösung stattgefunden. Helmut Huber war 20 Jahre in Oberschopfheim Rentenberater. Auf ihn folgt nun Reinhard Krumm. „In den vergangenen 20 Jahren hat Helmut Huber vielen Bürgern zur Seite gestanden“, würdigte Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle die Leistung des Niederschopfheimers. Sicher hätte Huber viele Anekdoten parat. Aber die behält er ganz für sich. Neben seiner umfangreichen Kompetenz war er zudem absolut verschwiegen. Seine Lippen blieben nach außen immer versiegelt.

Huber selbst betont: „Mir hat diese Arbeit für die Menschen immer sehr viel Spaß gemacht.“ Die Außenstelle in Oberschopfheim bearbeite keine Rentenanträge, aber vor dem eigentliche Rentenantrag tue Beratung oft Not. Mehr als 4000 Menschen dürfte Helmut Huber in den vergangenen 20 Jahren in Niederschopfheim und Oberschopfheim in Rente gebracht und umfangreich beraten haben. In beiden Ortschaften war er tätig. Niederschopfheim bleibe ihm noch weiterhin erhalten. Aber Oberschopfheim hat er jetzt in die Hände von Krumm aus Seelbach abgegeben.

Altortsvorsteher Willi Ehret kam zur Verabschiedung von Helmut Huber

Auch Altortsvorsteher Willi Ehret ließ es sich nicht nehmen, Helmut Huber zu verabschieden. Mit Pauken und Trompeten wurde er damals vor 20 Jahren noch im alten Bürgersaal im Rathaus empfangen. Eigentlich oblag die Rentenberatung damals noch Karl Hermann Beiser von der Ortsverwaltung. Nachdem dieser jedoch andere Aufgaben innerhalb der Kommune wahrgenommen hat, musste eine Rentenberatung her, erinnert sich Ehret.

Insgesamt war die Rentenberatung in Oberschopfheim eine gelungene und sehr wichtige Sache. Und heute sei diese wichtiger denn je, zumal Oberschopfheim gut 3200 Einwohner zählt. Sein Rückzug aus der Rentenberatung sei für Huber wohl überlegt. „Ich möchte noch etwas mehr an meine Ehefrau denken und mir etwas mehr Freizeit gönnen“, erklärt der 71-Jährige.

Für sein Ehrenamt dankt im auch die Deutsche Rentenversicherung, die ihn zum allgemeinen Festbankett nach Berlin eingeladen hat. 45 Jahre hat er bei der Krankenkasse gearbeitet, weshalb ihm die Rentenberatung nahezu auf den Leib geschneidert war.

Verwaist bleibt die Stelle in Oberschopfheim dennoch nicht. Der 66-Jährige Krumm aus Seelbach betont strahlend: „Ich habe richtig Lust auf diese Arbeit, aber 20 Jahre werde ich sie sicher nicht mehr machen.“ Huber freut sich über einen adäquaten Nachfolger und wünscht diesem alles Gute. Sich selbst outet Krumm als Neuling in diesem Geschäft. Aber der Draht nach Berlin wird ihn in allen weiteren Fragen unterstützen. Für sein neues Amt hat er zahlreiche Seminare besucht und freut sich auf die neue Aufgabe und das Gespräch mit den Bürgern.

Der erste Rentensprechtag mit Krumm

Der erste Rentensprechtag mit Reinhard Krumm findet am Mittwoch, 17. September, im Rathaussaal in Oberschopfheim für die Friesenheimer statt. Krumm ist ehrenamtlicher Versicherungsberater der Deutschen Rentenversicherung Bund und nimmt Rentenanträge entgegen. Außerdem ist er bei der Vervollständigung des Versicherungsverlaufs behilflich. Mitzubringen sind Versicherungsunterlagen und ein Personalausweis. Termine werden unter Telefon 0781/6 33 77 41 vergeben