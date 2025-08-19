Huber hört nach 20 Jahren auf: Rentenberatung in Oberschopfheim ist in neuen Händen

Für Helmut Huber war die Rentenberatung eine Herzensangelegenheit. Nach 20 Jahren wird er jetzt von Reinhard Krumm abgelöst.
In Oberschopfheim hat eine ganz besondere Ablösung stattgefunden. Helmut Huber war 20 Jahre in Oberschopfheim Rentenberater. Auf ihn folgt nun Reinhard Krumm. „In den vergangenen 20 Jahren hat Helmut Huber vielen Bürgern zur Seite gestanden“, würdigte Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle die Leistung des Niederschopfheimers. Sicher hätte Huber viele Anekdoten parat. Aber die behält er ganz für sich. Neben seiner umfangreichen Kompetenz war er zudem absolut verschwiegen. Seine Lippen blieben nach außen immer versiegelt.