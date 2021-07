Hängebrücke in Rottweil Im Bockshof muss eine alte Eiche gefällt werden

Viele haben lange darauf gewartet: Der Tag, an dem es mit dem Bau der Hängebrücke los geht. Nun rückt er näher – und mit ihm der Tag, an dem die stattliche Eiche am geplanten Brückeneinstieg gefällt werden muss. Die deutliche Mehrheit der Stadträte beißt in diesen sauren Apfel.