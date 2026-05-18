HTV Meißenheim feiert: Das sind die Reaktionen zur Regionalliga-Rückkehr nach 50 Jahren

Die Emotionen nach dem Aufstieg sind beim HTV Meißenheim noch sehr präsent. Trainer Christoph Baumann ist stolz, in die Fußstapfen der Väter-Generation zu treten.
MEISSENHEIM. Nach einer langen Saison mit 26 intensiven Begegnungen plus zwei nervenaufreibenden Relegationsspielen gegen den TSV Wolfschlugen steht seit Sonntagabend fest: Erstmals seit 50 Jahren wird in Meißenheim ab September wieder Handball auf Regionalliga-Niveau gespielt. Am Tag danach war Trainer Christoph Baumann im Gespräch mit unserer Redaktion die gefühlte Fassungslosigkeit noch immer anzumerken.