HSG Schwenningen und TV St. Georgen: Zu wenige Ideen und kaum Spritzigkeit

Warum die HSG Schwenningen auch in Mühlheim verliert. Die St. Georgenerinnen jubeln nach einem Chaos in der zweiten Halbzeit gegen Spaichingen.
LANDESLIGAHSG Fridingen/Mühlheim – HSG Schwenningen 26:22 (14:11). Für die Handballer der HSG Schwenningen brachte die Reise nach Mühlheim keinen Ertrag ein. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase nahmen die Gastgeber im Laufe des ersten Durchgangs langsam, aber sicher das Zepter in die Hand. Kurz nach dem Seitenwechsel schafften es die Schwenninger dann noch einmal, auf zwei Tore heranzukommen, doch danach musste man stets einem relativ deutlichen Rückstand hinterherlaufen. Das Aufbäumen in Form eines 4:0-Laufs zum zwischenzeitlichen 21:24 kam zu spät.