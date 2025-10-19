HSG Schwenningen und TV St. Georgen: Doppelter Schwenninger Erfolg und Kantersieg für den TVS
Landesligist HSG Schwenningen war am Sonntag siegreich – ebenso wie die Reserve in der Bezirksliga. Die St. Georgener Herren bleiben in der Bezirksoberliga weiterhin ungeschlagen.

LANDESLIGAHSG Schwenningen – HSG Baar 32:27 (15:10). Die Handballer der HSG Schwenningen fuhren in ihrem dritten Saisonspiel den zweiten Sieg – und den zweiten 32:27-Heimerfolg in Folge – ein. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Manuel Hertz-Eichenrode nach 20 Minuten erstmals leicht ab – und behielt dieses Polster bis zum Spielende souverän. HSG-Torschützen: Ph. Teubert (11), Pa. Teubert (7), Walter, Schmid (je 4), Calin (2), Kraus, Alf, Cuciula, Bußhardt, Dargel (je 1).

 

BEZIRKSOBERLIGAHSG Hossingen-Meßstetten – TV St. Georgen 21:41 (9:21). Die St. Georgener bleiben in der noch jungen Saison ungeschlagen. Mit einer 6:2-Führung stellten die Bergstädter früh die Weichen für den dritten Saisonsieg. Über ein 11:3 und ein 14:4 führten die Gäste klar zur Halbzeit mit 21:9. Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Ganz zufrieden war Trainer Lukas Holzmann aber nicht: „Ich bin glücklich über den hohen Sieg. Insgesamt haben wir aber dennoch viele Chancen liegen lassen. Die Abwehr war gut, gleichzeitig verlassen wir dann doch immer wieder unsere Regelbewegung und kassieren unnötige Tore“. TVS-Torschützen: Rotzinger (1), Pa. Assfalg (7), Struß (6), Hüther (3/1), Groh, Kovacovski, Goedhuis (je 2), Pe. Assfalg (4), T.Assfalg (9/2), Jerke (5). BEZIRKSLIGAHSG Schwenningen II – TV Engen 23:22 (14:9). Mikail Bernd schoss die Schwenninger Reserve sieben Sekunden vor der Schlusssirene zum ersten Saisonsieg. HSG-Torschützen: Sander (8), Libuda (5), Metz (3), Bernd, P. Böck (je 2), F. Böck, Albicker, Baumann (je 1).

