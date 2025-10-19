HSG Schwenningen und TV St. Georgen: Doppelter Schwenninger Erfolg und Kantersieg für den TVS

BEZIRKSOBERLIGAHSG Hossingen-Meßstetten – TV St. Georgen 21:41 (9:21). Die St. Georgener bleiben in der noch jungen Saison ungeschlagen. Mit einer 6:2-Führung stellten die Bergstädter früh die Weichen für den dritten Saisonsieg. Über ein 11:3 und ein 14:4 führten die Gäste klar zur Halbzeit mit 21:9. Und auch nach dem Seitenwechsel ließen die Gäste nichts mehr anbrennen. Ganz zufrieden war Trainer Lukas Holzmann aber nicht: „Ich bin glücklich über den hohen Sieg. Insgesamt haben wir aber dennoch viele Chancen liegen lassen. Die Abwehr war gut, gleichzeitig verlassen wir dann doch immer wieder unsere Regelbewegung und kassieren unnötige Tore“. TVS-Torschützen: Rotzinger (1), Pa. Assfalg (7), Struß (6), Hüther (3/1), Groh, Kovacovski, Goedhuis (je 2), Pe. Assfalg (4), T.Assfalg (9/2), Jerke (5). BEZIRKSLIGAHSG Schwenningen II – TV Engen 23:22 (14:9). Mikail Bernd schoss die Schwenninger Reserve sieben Sekunden vor der Schlusssirene zum ersten Saisonsieg. HSG-Torschützen: Sander (8), Libuda (5), Metz (3), Bernd, P. Böck (je 2), F. Böck, Albicker, Baumann (je 1).