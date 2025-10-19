HSG Schwenningen und TV St. Georgen: Doppelter Schwenninger Erfolg und Kantersieg für den TVS

Landesligist HSG Schwenningen war am Sonntag siegreich – ebenso wie die Reserve in der Bezirksliga. Die St. Georgener Herren bleiben in der Bezirksoberliga weiterhin ungeschlagen.
LANDESLIGAHSG Schwenningen – HSG Baar 32:27 (15:10). Die Handballer der HSG Schwenningen fuhren in ihrem dritten Saisonspiel den zweiten Sieg – und den zweiten 32:27-Heimerfolg in Folge – ein. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Manuel Hertz-Eichenrode nach 20 Minuten erstmals leicht ab – und behielt dieses Polster bis zum Spielende souverän. HSG-Torschützen: Ph. Teubert (11), Pa. Teubert (7), Walter, Schmid (je 4), Calin (2), Kraus, Alf, Cuciula, Bußhardt, Dargel (je 1).