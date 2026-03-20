HSG Schwenningen – TV St. Georgen: TVS-Herren wollen Matchball zur Meisterparty nutzen

Die HSG Schwenningen steht am Bodensee vor einer hohen Auswärtshürde. Die St. Georgenerinnen brauchen noch jeden Punkt für den Klassenerhalt.

Bezirksoberliga, Männer: TV St. Georgen – VfL Nagold (Samstag, 19.30 Uhr). Mit siebzehn Siegen in siebzehn Spielen hat sich der TV St. Georgen schon fünf Spieltage vor dem Saisonende, den ersten Matchball um die Meisterschaft erspielt. Gegen den Vorletzten aus Nagold wollen die Schützlinge von Lukas Holzmann und Markus Stocker erneut mit voller Konzentration antreten, um nichts mehr dem Zufall zu überlassen.

„Die Mannschaft hat die klare Aufgabe, das Thema Meisterschaft und Aufstieg am kommenden Samstag zu regeln. Das ist die Pflicht, erst dann folgt die Kür! Im Foyer wird es eine Bar mit Aperol-Verkauf geben und ja, es könnte am Samstag länger gehen, Bedingung ist aber ohne Zweifel der sportliche Ausgang des Spiels“, so Abteilungsleiter Stephan Lermer, der sich natürlich ähnlich wie seine Mitspieler und die Zuschauer auf einen ganz besonderen Abend freut.

Landesliga, Frauen

TV St. Georgen – HSG Friedrichshafen-Fischbach (Samstag, 17.30 Uhr). Mit dem Tabellenvierten HSG Friedrichshafen-Fischbach haben die St. Georgenerinnen einen Gegner zu Gast, der noch um den dritten Tabellenplatz kämpft. Hierbei konkurriert man mit der HSG Mimmenhausen/Mühlhofen. Jenen Gegner, den der TVS am vergangenen Wochenende beinahe niedergerungen hätte. Friedrichshafen musste im neuen Jahr einige Niederlagen einstecken.

Im Hinspiel erwischten die St. Georgenerinnen einen rabenschwarzen Tag und mussten die HSG nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte ziehen lassen. Nun möchte man sich für die erlittene 34:26-Pleite revanchieren. Schon am vergangenen Wochenende wurden die TVS-Damen von einer gutbesuchten Roßberghalle angetrieben. Ein Sieg würde abermals goldene Punkte im Kampf um den Klassenerhalt bedeuten.

Landesliga Herren

HSC Radolfzell – HSG Schwenningen (Sonntag, 18 Uhr). Beim Tabellendritten ist für die Schwenninger (6.) die Hürde am Sonntagabend hoch. Die Radolfzeller stehen für spielerisches Potenzial und sind heimstark. Die HSG möchte – mit zumindest einem Punkt – ihre gute Tabellensituation untermauern.