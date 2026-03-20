HSG Schwenningen – TV St. Georgen: TVS-Herren wollen Matchball zur Meisterparty nutzen

Die HSG Schwenningen steht am Bodensee vor einer hohen Auswärtshürde. Die St. Georgenerinnen brauchen noch jeden Punkt für den Klassenerhalt.
Bezirksoberliga, Männer: TV St. Georgen – VfL Nagold (Samstag, 19.30 Uhr). Mit siebzehn Siegen in siebzehn Spielen hat sich der TV St. Georgen schon fünf Spieltage vor dem Saisonende, den ersten Matchball um die Meisterschaft erspielt. Gegen den Vorletzten aus Nagold wollen die Schützlinge von Lukas Holzmann und Markus Stocker erneut mit voller Konzentration antreten, um nichts mehr dem Zufall zu überlassen.