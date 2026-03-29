HSG Schwenningen – TV St. Georgen: St. Georgener XXL-Erfolgsserie ist kurz nach der Meisterschaft gerissen

Meister TV St. Georgen verliert das Top-Duell in Albstadt knapp. Die HSG Schwenningen verkauft sich gegen die HSG Fridingen/Mühlheim unter Wert.

HSG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim 26:28 (15:16). In einem sehr abwechslungsreichen Spiel – das Momentum wechselte ständig – unterlag die HSG knapp. Die Schwenninger stehen aber weiterhin auf einem stabilen Tabellen-Mittelfeldplatz. Die HSG hatte vor den letzten 15 Minuten noch mit einem Tor geführt, aber die Gäste drehten dann noch einmal auf und sicherten sich den Sieg.

HSG-Coach Manuel Hertz-Eichenrode sprach von einer unnötigen Niederlage: „Wir hatten in der ersten Halbzeit Probleme in allen Mannschaftsbereichen. In der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt, aber konnten unsere die Ballgewinne im Angriff nicht in Tore umsetzen.“ Tore HSG: Philip Teubert (9), Patrick Teubert (7), Anton (3), Braunmiller (2), Alf (1), Bußhardt (1), Calin (1), Dargel (1) und Yannick Teubert (1).

Bezirksoberliga Herren

HSG Albstadt 2 – TV St.Georgen 29:28 (12:14). Nun ist es passiert. Nur ein Spiel nach der vorzeitigen und souveränen Meisterschaft sowie nach 18 Siegen in Serie mussten die Bergstädter als Verlierer vom Feld.

Ohne Marcel Bertol, Mario Müller und Paul Assfalg, reisten die Gäste mit einem dünnen Kader an.

Albstadt ging motiviert zu Werke und legte bis zum 7:6 durchweg vor. Dann übernahm aber der Spitzenreiter die Kontrolle und stellte auf 7:9 und wenig später auf 9:12. Mit einem 14:12 für den TVS wurden die Seiten gewechselt.

Nach dem Wiederbeginn sah Peter Assfalg in der 32. Spielminute die dritte Zeitstrafe und damit die Rote Karte. In der Folge gelang es den St. Georgenern auf 17:13 zu stellen. Die Gastgeber nahmen Theo Assfalg, der mit elf Treffern abermals bester Torschütze bei den Bergstädtern war, in die Manndeckung. So waren Julian Jerke und Jonas Hüther im Rückraum der Bergstädter der robusten Albstädter Defensive ausgesetzt.

15 Minuten vor dem Ende glich Albstadt erstmals wieder aus. Doch der Meister ergab sich nicht, stemmte sich gegen die Niederlage. 20 Sekunden vor dem Ende legten die Gastgeber das 29:28 auf. Die letzte Wurfchance des TVS landete vom Block am Pfosten. Nach der Osterpause wollen die St. Georgener aber eine neue Erfolgsserie starten.

TVS-Tore: T. Assfalg (11/2), Groh (4), Kovacovski (5), Jerker, Hüther (je 3), Struß )1).