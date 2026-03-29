HSG Schwenningen – TV St. Georgen: St. Georgener XXL-Erfolgsserie ist kurz nach der Meisterschaft gerissen

Meister TV St. Georgen verliert das Top-Duell in Albstadt knapp. Die HSG Schwenningen verkauft sich gegen die HSG Fridingen/Mühlheim unter Wert.
Landesliga Herren
HSG Schwenningen – HSG Fridingen/Mühlheim 26:28 (15:16). In einem sehr abwechslungsreichen Spiel – das Momentum wechselte ständig – unterlag die HSG knapp. Die Schwenninger stehen aber weiterhin auf einem stabilen Tabellen-Mittelfeldplatz. Die HSG hatte vor den letzten 15 Minuten noch mit einem Tor geführt, aber die Gäste drehten dann noch einmal auf und sicherten sich den Sieg.