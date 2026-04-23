HSG Schwenningen Handball: Schwenninger Abschiedstournee macht Halt bei Meisterschaftsfeier

Die Landesliga-Saison der HSG-Handballer neigt sich dem Ende entgegen. Im Mimmenhausen wollen die Neckarstädter aber viel mehr als nur Partygast sein.

Landesliga Herren: HSG Mimmenhausen – HSG Schwenningen (Samstag, 20 Uhr). In ihrem vorletzten Saisonspiel tritt die HSG Schwenningen (6.) beim kommenden Landesliga-Meister HSG Mimmenhausen an. Die Gastgeber werden für den Samstag schon ihre Meisterfeier vorbereiten, denn vom Verfolger HSC Radolfzell (Vier Punkte zurück) dürften sie nicht mehr einzuholen sein.

Die Schwenninger, die als Aufsteiger jetzt schon eine positive Saisonbilanz ziehen können, wollen sich teuer am Samstag verkaufen. Für Trainer Manuel Hertz-Eichenrode und Top-Spieler Florin-Gheorghe Cuciula hat die Abschiedstournee längst schon begonnen. Die beiden langjährigen Schwenninger Hauptakteure hören nach der Saison auf. Mit Vorstandsmitglied und Noch-Spieler Benjamin Früh steht der neue Trainer bereits fest.

Im Hinspiel verkauften sich die Schwenninger bei der 27:31-Niederlage gegen die HSG Mimmenhausen beim Saisonstart gut. „Wir wollen aus unseren letzten beiden Saisonspielen noch das Optimale herausholen. Es geht für uns noch um jeden Punkt“, ist der Ehrgeiz des scheidenden Manuel Hertz-Eichenrode ungebrochen.

Der HSG-Coach hatte zwar zuletzt Angebote aus der Region für die neue Saison, „aber vielleicht mache ich jetzt erst einmal Pause“.