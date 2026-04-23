HSG Schwenningen Handball: Schwenninger Abschiedstournee macht Halt bei Meisterschaftsfeier

Die Landesliga-Saison der HSG-Handballer neigt sich dem Ende entgegen. Im Mimmenhausen wollen die Neckarstädter aber viel mehr als nur Partygast sein.
Landesliga Herren: HSG Mimmenhausen – HSG Schwenningen (Samstag, 20 Uhr). In ihrem vorletzten Saisonspiel tritt die HSG Schwenningen (6.) beim kommenden Landesliga-Meister HSG Mimmenhausen an. Die Gastgeber werden für den Samstag schon ihre Meisterfeier vorbereiten, denn vom Verfolger HSC Radolfzell (Vier Punkte zurück) dürften sie nicht mehr einzuholen sein.