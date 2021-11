1 Weiter in Topform befindet sich HSG-Akteur Lukas Mayer. Foto: Kara

TSV Wolfschlugen – HSG Albstadt 36:21 (17:10). Keine Überraschung in Wolfschlugen – die personell weiter schwer gebeutelte HSG Albstadt musste eine deutliche Niederlage quittieren, wenn auch ein bisschen zu deutlich für den Geschmack von HSG-Trainer Dominik Koch. "Wir haben viele einfache Fehler gemacht, und die sind mit Kontern eiskalt bestraft worden", gibt er zu, weiß aber auch, dass an diesem Tag einfach nichts drin war. "Wir haben elf angeschlagene Spieler, das kann man dann einfach nicht mehr ausgleichen." Die Fahrt nach Wolfschlugen nahm zwar eine zahlenmäßig ganz ansehnliche Truppe in Angriff – "aber von unserer Württembergliga-Mannschaft waren nur fünf Leute dabei."

Lichtblick Raffa Forster

Von denen befindet sich Lukas Mayer weiterhin in bestechender Form – ­fünf Tore trug er zum Ergebnis bei. Auch einen Lichtblick machte Koch aus: "Der Raffa Förster hat gezeigt, dass er ein Mann für die Zukunft sein wird." Ansonsten war Koch damit zufrieden, dass sich kein weiterer Spieler mehr verletzte ­ und dass Patrick Lebherz und Frank Raible – auch die beiden tauchten auf dem Spielberichtsbogen auf, ohne allerdings eingesetzt werden zu können – sich zumindest wieder mit der Mannschaft warmlaufen und -werfen konnten.

Es geht hoch her

An Motivation fehlte es der HSG jedenfalls nicht, was sich auch daran zeigt, dass es in der zweiten Halbzeit trotz des deutlichen Rückstands hoch herging und sich Koch nach dem Hinweis an die Schiedsrichter, dass man auch "nicht ganz so Heimvorteil-lastig pfeifen kann", eine Verwarnung einfing. "Die habe ich eben mit einem Lächeln quittiert", sagt er lachend.

Vor Weihnachten mit vollem Kader

Jetzt richtet sich die HSG-Hoffnung auf zwei spielfreie Wochen, "und dann freuen wir uns, die zwei Spiele bis Weihnachten wieder mal mit dem ganzen Kader bestreiten zu können."

Statistik

HSG Albstadt: Patrick Jetter, Hendrik Blickle, Lukas Mayer 5, Dane Lebherz 2, Frank Raible, Noah Ezzi 1, Raffael Schaut 2, Michael Maier, Steffen Link 2, Patrick Lebherz, Bruno Jerger 2, Samuel Hartmann 2, Raphael Forster 5.