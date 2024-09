Hotellerie in Baiersbronn

1 Das Hotel Sackmann in Schwarzenberg Foto: Helga Michel/Archiv

Gute Noten für das Hotel Sackmann in Schwarzenberg: Carsten K. Rath, Gründer des Hotel-Rankings „Die 101 besten Hotels“, in dem das „Sackmann“ ebenfalls zu finden ist, widmet sich in seiner „Capital“-Online-Kolumne „Rath check ein“ dem renommierten Traditionshaus.