Hotelier hat bereits einen Nachfolger: Küchenchef verlässt die Mühle am Schluchsee

Niclas Nussbaumer verlässt die Küche in der Mühle am Schluchsee, Restaurantleiterin Lea Rupp begleitet ihn. Doch Hotelier Marius Tröndle hat bereits einen Nachfolger gefunden.

„Die Mühle steht ja für frischen Wind“, sagt Marius Tröndle, der Inhaber des Boutiquehotels, der derzeit kurz vor der Eröffnung eines weiteren Hauses steht. Gerade ist viel Wind am Schluchsee. Denn Niclas Nussbaumer und Lea Rupp verlassen die Mühle zum 6. Mai. Die Messlatte liegt hoch: Zuletzt erkochte die Brigade der Mühle zwei Michelinsterne.

Tröndle aber hat einen viel versprechenden Nachfolger gefunden: Nach einer kurzen Betriebspause übernimmt Fabian Obergfell die Küchenleitung. Zuletzt war Obergfell Souschef im Ophelia (2 Sterne) in Konstanz. Für den gebürtigen Schwarzwälder ist die Arbeit am Schluchsee eine Rückkehr in die Heimat. Sein Werdegang führte ihn unter anderem ins Brenners Parkhotel und ins Waldhotel Sonnora.

Niclas Nussbaumer und Lea Rupp brechen derweil auf, um sich frischen Wind um die Nase wehen zu lassen, doch wohin es geht, das bleibt vorerst geheim. „Es ist zwar alles in trockenen Tüchern, doch ich kann derzeit noch nicht darüber sprechen“, sagt Nussbaumer.

Das Schwesternhotel der Mühle, das Auerhahn am Schluchsee, ist bereits geöffnet. Yann Bosshammer (der auch einmal Souschef im Opus V war) ist der Küchenchef. Und Marius Tröndle sorgt nun gleich an zwei Orten für frischen kulinarischen Wind am Schluchsee.