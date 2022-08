Was passiert mit dem "Goldenen Fass" in Teinach?

1 Aus alt mach neu? Das "Goldene Fass" soll umgebaut werden. Foto: Buck

Die Zavelsteiner Hotelfamilie Berlin hat das "Goldene Fass" in Bad Teinach erworben. Jetzt soll das Gebäude umgebaut werden. Was die Familie genau plant, verrät sie im Gespräch.















Bad Teinach-Zavelstein - In Bad Teinach-Zavelstein gibt es einige Gerüchte rund um die Hotelfamilie Berlin, die besagen, die Familie wolle in Bad Teinach ein neues Hotel oder ähnliches errichten. Dem ist nicht wirklich so, wie jetzt bei einem Pressegespräch Roland Berlin unserer Redaktion erzählte. Konkret kaufte die Familie, genauer die drei Geschwister Roland, Elisabeth und Franz, das alte Hotel "Goldenes Fass" in Bad Teinach.