Hotelfachschule in Villingen: Warum es hier ein Öschberghof-Zimmer gibt

Was hat ein erstklassig ausgestattetes Hotelzimmer in einer Schule zu suchen? Die Antwort gibt’s in der Landesberufsschule in Villingen.
Bei ihrer Besichtigung von Internat und Landesberufsschule für Hotel wurden die Mitglieder vom Kreis-Ausschuss für Bildung und Soziales Zeuge einer ganz besonderen Premiere: Landrat Sven Hinterseh und Schulleiter Robert Fechteler weihten zusammen mit Michael Artner, General Manager des Öschberghofs in Donaueschingen, einen neuen Lehraum der Landesberufsschule ein.