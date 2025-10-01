Hotelfachschule erweitert: Was die Neubau-Pläne in Villingen versprechen

Internat sowie Landesberufsschule in Villingen sollen erweitert werden. Wie genau, davon machten sich die Kreisräte vor Ort einen Eindruck – und müssen sich bald entscheiden.
Es ist seit Frühjahr dieses Jahres entschieden: Weil das Internat für die Landesberufsschule für Hotel in Villingen aus allen Nähten platzt, soll es ebenso erweitert werden wie das Schulhausgebäude. Im Zuge ihrer Rundtour durch die verschiedenen kreiseigenen Schulen machten die Mitglieder vom Kreisausschuss für Bildung und Soziales am Montag auch in Villingen Halt.