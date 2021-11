Vier-Sterne-Haus Albblick will in zwei Wochen wieder öffnen

1 Das Hotel Albblick in Salzstetten musste wegen eines Brandes am Wochenende evakuiert werden. Foto: Feuerwehr Waldachtal

Das Vier-Sterne-Hotel Albblick in Salzstetten ist nach dem Brand am Wochenende geschlossen. Schon in zwei Wochen ist jedoch eine Wiedereröffnung geplant.















Link kopiert

Waldachtal-Salzstetten - Nach dem Brand im Hotel Albblick in Salzstetten in der Nacht von Samstag auf Sonntag muss das Vier-Sterne-Hotel vorübergehend schließen. Der Betreiber gibt auf seiner Homepage bekannt: "Leider hat unser Hotel einen größeren Schaden erlitten und kann vermutlich erstmal bis zum 12. Dezember nicht mehr in Betrieb gehen, da wir die Schäden des Brandes von einer Spezialfirma beseitigen lassen müssen und die verbrannten Gegenstände neu anschaffen müssen." Man arbeite mit Hochdruck an einer schnellstmöglichen Wiedereröffnung und stelle alle Bereiche bestmöglich wieder her, sodass mit lediglich geringen Einschränkungen zu rechnen sei. "Auf längere Sicht werden diese Bereiche selbstverständlich wiederaufgebaut und zwar größer und besser als je zuvor", heißt es von Seiten des Hotels.

Ursache vermutlich ein defektes Elektrogerät

Bei dem Kellerbrand waren in der Nacht auf Sonntag rund 160 Einsatzkräfte aktiv. Drei Mitarbeiter des Hotels wurden verletzt. Rund 70 Gäste wurden im Sportheim untergebracht.

Konkret seien die Lagerräume, Sanitäreinrichtungen, die Saunalandschaft und der Verbindungsgang dieser Bereiche im Untergeschoss des Stammhauses teilweise ausgebrannt und weitere Bereiche verraucht, gibt das Hotel bekannt. Als Brandursache vermutet das Hotel einen technischen Defekt eines Elektrogeräts.