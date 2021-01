Hotelbetriebe sehen im Lockdown rot Manchen Betrieben in VS droht das Aus

Doch wenn er in naher Zukunft mal wieder nach VS und ins Parkhotel kommt, dann könnte sich einiges verändert haben. Statt auf die Uhr zu schauen und zu hoffen, dass es nicht allzu spät wird, bis er in der Villinger Brigachstraße ankommt, vergewissert er sich mit einem Blick auf sein Handy, dass der Code nicht nur auf seiner Bestätigungsmail angekommen ist, sondern auch am Tag der Abreise. Ob 19 Uhr oder Mitternacht, dem Gast und damit auch Hotelchefin Sabine Zeisberg kann dies egal sein: Mit dem Code im Gepäck kann er seinen Zimmerschlüssel ordern, einfach die Zahlenfolge auf einer Tastatur eingeben und der Schlüssel zum Hotel kommt aus einem kleinen Kasten heraus.

Großes Fragezeichen bei der Frühstückerei

Die langjährige Hotelchefin hat sich im Krisenjahr ihre Gedanken gemacht, wie es denn mit dem Hotelbetrieb weiterlaufen könnte. Denn die Bedingungen änderten sich schlagartig. Statt, wie üblich im ausgebuchten Haus Gäste begrüßen zu können, herrschte immer wieder Ebbe. Für sie war ein Schlüsselausgabesystem, langfristig gesehen, der Code für die Zukunft, ein Hotel ohne Rezeption. Denn auch sie muss in diesen Krisenzeiten mit weniger Personal auskommen, einige ihrer Mitarbeiter sind in Kurzarbeit.

Angesichts der prekären Lage hat auch Zeisberg bereits mit dem Gedanken gespielt, alles aufzugeben. Doch die Zuversicht war dann doch stärker, erzählt sie im Gespräch mit dem Schwarz­wälder Boten.

Was die stets bislang ausgebuchte Frühstückerei anbelangt, überwiegt die Skepsis. Bis wann sie die Buffetform wieder anbieten könne, dahinter setzt sie ein großes Fragezeichen. Nur zu gut kann sie sich an die Zeit zwischen den beiden Lockdowns erinnern, "als ich aufgrund der Abstandsregelungen mehr damit beschäftigt war, die Gäste auseinander zu halten als das Buffet wieder aufzufüllen".

Wieder mehr Geschäftsreisende

Ein Trost auch für sie in der für viele Branchen katastrophalen Zeit: Derzeit ziehe der Hotelbetrieb, mit den gesetzlich erlaubten Geschäftsreisen, ohnehin der Schwerpunkt für das Villinger Hotel, wieder an. "Es gibt sogar Tage, an denen ich wieder ausgebucht bin." Auffallend für Zeisberg war die ordentliche Zahl an Radfahrern, die VS aufsuchten und übernachteten. "Diese Gäste sollte man im Auge behalten."

Was der Schwarzwälder Bote in verschiedenen Telefonaten erfährt, hat viel mit Verlusten und Verlustängsten zu tun: Mit Mitarbeitern in Kurzarbeit, Entlassungen und schwindenden finanziellen Polstern. Manche Hoteliers machen auch aus ihrer Stimmungslage keinen Hehl. Es ist die Unsicherheit, die aufs Gemüt drücke, das "Herumsitzen", das am Selbstwertgefühl nage und der schon fast resignierte Blick in den Spiegel: "Gewinner sehen so nicht aus", wie sich ein Betriebsinhaber in einem längeren Telefonat öffnet.

Langjährige Gastronomen wie Dieter Schlenker vom Schlenker’s Hotel und Restaurant Ochsen in Schwenningen können solche trüber Gedanken gut nachvollziehen. "Man wird mit der Zeit mürbe, die Motivation leidet", erzählt er. Die Belegung nennt der Schwenninger Hotelier und Gastronom "hundsmiserabel", im Blick zu einem normalen Vergleichsmonat verzeichnet er einen Rückgang um etwa 40 Prozent durch die zweite Zwangsschließung ab November.

Was ihn und sein Team aufbaut, ist der Abholservice, den er anbietet: "Mich hat es wirklich vom Sessel gehauen, dass wir doch so einige treue Stammgäste haben." Wichtig sei dies vor allem fürs Gemüt, erzählt er. "So hat man Kontakt zu den Gästen und etwas zu tun."

Wird denn die Kapitaldecke reichen?

Doch in den Pausen geht Schlenker vieles durch den Kopf. Ohne ausreichende Kapitaldecke, "werden manche diese zweite Zwangsschließung nicht überleben". Existenzsorgen, die dadurch noch befeuert werden, da staatliche Hilfen nur schleppend ausgezahlt werden. Schlenker befürchtet, dass dieser zweite Lockdown einige Existenzen vernichten werde.

Einige Kilometer weiter im Westen, in einem idyllisch gelegenen kleinen Stadtbezirk in VS, ist Seniorchef Werner Vosseler vom "Zum Ritter" weit von einer Normalität entfernt. Die ansonsten so guten Belegungszahlen sind dahin, die Auslastung ist bei etwa 30 Prozent. Ein Abhol- und Lieferservice wird seit dem zweiten Lockdown angeboten. Auch Vosseler kennt die Zweischneidigkeit staatlicher Helfen und die Tatsache, dass für die Monate November und Dezember häufig nicht mal die Hälfte bisher eingegangen sei. Wer keine ausreichende Kapitaldecke habe, "der ist dann weg vom ­Fenster". Und viele aus der Branche haben das eben nicht, fügt er hinzu. Was Zeisberg noch plant, ist im Betrieb in Herzogenweiler bereits Alltag. Ein Schlüsselausgabesystem, das gut angenommen werde. Doch aufgrund des Restaurantbetriebs (Abhol- und Lieferservice) sei ohnehin immer jemand da. Auch Vosseler macht die aufbauende Erfahrung, "dass Stammgäste uns die Treue halten und kommen".

Kaum Buchungen und damit meistens leere Zimmer: Auch Silke Lutz von der Pension am Klosterring in Villingen zieht nach "ordentlichen Zeiten" während der beiden Lockdowns, eine bittere Bilanz. Eigentlich hätte sie grad zulassen können. Staatliche Hilfen kommen schleppend. Zum Glück "für mich" werde Kurzarbeitergeld ausgezahlt, "fürs Personal ist es weniger super". Auch sie hat schon den Gedanken gehabt, den Familienbetrieb, der in den 60er Jahren gegründet wurde, aufzugeben. Doch dann überwog der starke Wille: "Ich will weitermachen."

Am schlimmsten ist für die Hotelchefin die Perspektivlosigkeit und und Planungsunsicherheit. Wenn trübe Gedanken kommen, denkt sie an die Worte ihres Vaters: Egal was komme, "Hauptsache wir bleiben gesund."

Michael Steiger, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kennt diese Probleme nur zur Genüge. "Die Stimmung kippt gerade", schildert er die Lage in der Branche. Diese lange Phase der Unsicherheit, "das zermürbt die Menschen". Dazu kommen immer stärkere Existenzängste, da das Geld nur stockend oder teilweise bei den Betroffenen ankommen. Seine größte Sorge gilt denen, die nun an ihre Altersversorge gehen oder sich verschulden müssen, um ihr Lebenswerk nicht ruiniert zu sehen.

Viele Hoteliers sind in einer Zwickmühle

Zudem, so Steiger, seien viele Hoteliers in einer Zwickmühle. Aufgrund der Corona-Vorgaben dürfen nur noch Geschäftsreisende übernachten. "Ganz zumachen können die Kollegen nicht", denn auch in Zeiten von verstärktem Homeoffice sind zum Beispiel Monteure auf Übernachtungsmöglichkeiten angewiesen. "Wer ganz zumacht, könnte dann jene Gäste verlieren, die vor der Krise regelmäßig buchten", schildert Steiger die Probleme.

Auflassen für einen geschrumpften Gästeanteil, dies bedeute für die Hoteliers einen erheblichen Mehraufwand. Demgegenüber steht die simple Rechnung, "dass die Gästezahl viel zu wenig sei, als dass sie sich rechnen könnte". Das alles "kostet Zeit und Nerven."

Seine Prognosen? Nach einem guten Sommer und einem ordentlichen Geschäft bis in den Herbst hinein, stehen auch viele Hoteliers vor einem Scherbenhaufen. Und damit vor der Frage: "Mach ich weiter oder lass ich es endgültig bleiben."