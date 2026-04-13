Hotel und Gastronomie: „Traube“ in Beffendorf sucht neuen Pächter

Nanu, denkt sich sicher mancher, der online über dieses Angebot stolpert: Im Betrieb des Hotels und Gasthofs zur Traube in Beffendorf kündigt sich ein Wechsel an.

Rund 180 Plätze im Innenbereich, ein großer Biergarten und ein Hotel mit 20 Zimmern, das vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt ist: Die „Traube“ – Baujahr 1976 – ist in Beffendorf eine Institution. Entsprechend groß war die Erleichterung, als nach dem Rückzug der Besitzer und langjährigen Betreiber Holger und Melanie Armbruster im Jahr 2022 Anfang 2024 mit Markus Herrmann und Elif Erdem neue Pächter an den Start gingen. Nun stehen die Armbrusters erneut vor der Herausforderung, Nachfolger zu suchen – warum, erklären sie im Gespräch mit unserer Redaktion.

„Gasthof mit Hotel (20 Zimmer) – ab Januar 2027“ heißt es in dem Pacht-Angebot, das seit Anfang April auf Ebay Kleinanzeigen zu finden ist. „Letztes Mal hat es fast ein Jahr gedauert, bis wir neue Pächter gefunden haben“, erklärt Holger Armbruster. Nicht unbedingt, weil es an Interessenten mangelte, sondern auch, weil es den Besitzern wichtig war, dass die Chemie stimmt und die Nachfolger in der Lage sind, das Pensum mit Hotel- und Restaurantbetrieb zu bewältigen.

Drei-Jahres-Vertrag und Doppelbelastung

Dass nach dann drei Jahren wieder ein neuer Pächter für die „Traube“ gesucht wird, dürfte manchen überraschen. Es hat jedoch einen verständlichen Grund, wie die Armbrusters berichten – und der hat nichts mit fehlender Auslastung oder Ähnlichem zu tun.

Elif Erdem habe ursprünglich das Businesshotel Schramberg in Sulgen pachten wollen. Weil das damals nicht möglich war, habe sie einen Drei-Jahres-Vertrag für die „Traube“ unterschrieben, erklären Holger und Melanie Armbruster.

Vergangenes Jahr habe es dann doch mit dem Businesshotel geklappt. Und weil eine Doppelbelastung auf Dauer einfach zu viel sei, werden sich Elif Erdem und Markus Herrmann ab 2027 – der Pachtvertrag in der „Traube“ läuft auch regulär zum 31. Dezember 2026 aus – auf das Businesshotel konzentrieren, wie die Armbrusters berichten.

Deutsche Küche optional

Nun hat Holger Armbruster neben der Suche über „Ebay Kleinanzeigen“ auch Brauereien kontaktiert. „Die sind meist am nächsten dran und wissen, wenn es irgendwo einen Pächterwechsel gibt“, sagt er.

Was die kulinarische Ausrichtung künftiger Pächter angeht, so haben die Armbrusters keine Präferenzen. Es müsse nicht zwingend deutsche Küche sein, meinen sie.

„Schön wäre, wenn sich jemand meldet, der sich mit diesem quirligen Ort auseinandergesetzt hat und das Vereinsleben hier berücksichtigt“, meint Melanie Armbruster. Denn zu den Stammgästen der „Traube“ gehören vor allem auch Gruppen, die nach ihren Proben oder Vereinsversammlungen gern gemeinsam einkehren möchten. „Ich denke, für eine Familie wäre es cool“, meint sie – zumal auch eine Wohnung zum Gebäude gehört.

Was das Verdienst-Potenzial angeht, so heißt es auf „Ebay Kleinanzeigen“, bei entsprechender Betriebsführung seien rund 600 000 Euro Jahresumsatz möglich. Mit den neuen Pächtern möchten die Armbrusters dann außerdem einen Fünf-Jahres-Vertrag schließen, wie es im Angebot heißt. Jetzt hoffen sie aber erst einmal auf Interessenten mit ansprechenden Konzepten.

Bis zum Jahresende jedenfalls kann in der „Traube“ weiterhin von Sonntag bis Donnerstag, jeweils abends, bei Elif Erdem und Markus Herrmann eingekehrt werden.