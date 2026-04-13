Hotel und Gastronomie: „Traube“ in Beffendorf sucht neuen Pächter

Nanu, denkt sich sicher mancher, der online über dieses Angebot stolpert: Im Betrieb des Hotels und Gasthofs zur Traube in Beffendorf kündigt sich ein Wechsel an.
Rund 180 Plätze im Innenbereich, ein großer Biergarten und ein Hotel mit 20 Zimmern, das vor allem bei Geschäftsreisenden beliebt ist: Die „Traube“ – Baujahr 1976 – ist in Beffendorf eine Institution. Entsprechend groß war die Erleichterung, als nach dem Rückzug der Besitzer und langjährigen Betreiber Holger und Melanie Armbruster im Jahr 2022 Anfang 2024 mit Markus Herrmann und Elif Erdem neue Pächter an den Start gingen. Nun stehen die Armbrusters erneut vor der Herausforderung, Nachfolger zu suchen – warum, erklären sie im Gespräch mit unserer Redaktion.