Seniorchefin der Tanne Tonbach: Gisela Möhrle mit 81 Jahren als „Teamplayer des Jahres“ nominiert

Gisela Möhrle, Seniorchefin im Hotel Tanne in Tonbach, wurde mit 81 Jahren beim „Kuckuck Genuss-Award“ in der Kategorie „Teamplayer des Jahres“ nominiert.

Bis vor wenigen Wochen hat Gisela Möhrle noch regelmäßig in der „Tanne“ hinterm Tresen gestanden und hat Sohn Jörg sowie Schwiegertochter Jutta am Buffet unterstützt. Zwischenzeitlich ist sie etwas kürzer getreten und hilft, wenn man sie braucht. Beim Falten der Servietten beispielsweise. Nur „rumsitzen“ und anderen beim Arbeiten zusehen könne sie nämlich nicht, sagt die Seniorin, der man ihr Alter nicht ansieht, und lacht. Und: „Ich habe jetzt ein richtig schönes Leben.“

Denn einfach war es nicht immer. Geklagt hat Gisela Möhrle trotzdem nicht. „Sie jammert nicht und sie ist lebensbejahend in allem, was geschieht“, beschreibt Tannenwirt Jörg Möhrle seine Mutter. Dass beide ein sehr enges und herzliches Verhältnis haben, merkt man sofort. Was sie verbindet, ist auch der gewissermaßen vorgezeichnete Weg in die Gastronomie.

Aufgewachsen im Hotel-Gasthof Rosengarten in Baiersbronn, wusste Gisela Möhrle schon früh, was harte Arbeit bedeutet. „Ich kam nach Hause, hab den Schulranzen in die Ecke geschmissen und musste helfen – in der Küche, beim Zimmermachen und beim Bedienen“, erinnert sie sich. Die Chance, nach der Schule einen Beruf zu erlernen oder in der Gastronomie eine Ausbildung zu absolvieren, bekam sie nicht.

Ihren Vorsatz, niemals einen Wirt zu heiraten, hat Gisela Möhrle bereits als junge Frau über den Haufen geworfen als sie Rudi Möhrle von der „Tanne“ begegnete. Doch die Anfangszeit war alles andere als leicht, erinnert sie sich.

Trotz drei Kindern eine wichtige Stütze im Betrieb

Als ihr Ehemann das Hotel von seinen Eltern übernahm, war Gisela weit mehr als eine Stütze für ihn. Neben der gesamten Büroarbeit kümmerte sie sich um den Empfang der Gäste, richtete das Frühstücksbuffet und rechnete mit den Kellnern ab. All das neben der Erziehung der drei Kinder Christl, Bärbel und Jörg, die nach der Hochzeit im Jahr 1966 in kurzen Abständen geboren wurden.

Rudi Möhrle war als Präsident des Tennisclubs und Gemeinderat häufig anderweitig verpflichtet und nicht präsent. „Es war keine einfache Zeit, ich musste einfach funktionieren“, denkt Gisela Möhrle zurück. Und trotzdem ist ihr vieles positiv in Erinnerung geblieben: Freundschaften, die im Laufe der Jahre mit Gästen entstanden sind, wie beispielsweise beim gemeinsamen Tanzen und Musizieren während der Stammgastwochen. Nicht vergessen hat Gisela Möhrle auch, wie sie Hoteldiebe aufgehalten, ein betrügerisches Pärchen gestellt und eine Kleptomanin überführt hat.

Anders als sie mussten ihre Kinder nicht im Hotelbetrieb mitarbeiten. Beide Töchter haben dann nach dem Abitur ein Studium begonnen. Einzig Sohn Jörg hat sich für die Gastronomie entschieden. Mit einer Kochausbildung im Hotel Bareiss nach der Fachhochschulreife, mit Meisterprüfung und erfolgreich absolvierter Hotelfachschule sowie beruflichen Stationen im Ausland brachte er optimale Voraussetzungen für die Übernahme des Hotels im Jahr 2003 mit.

Auf einer seiner beruflichen Stationen hat er seine Ehefrau Jutta kennengelernt. Beide haben in den vergangenen Jahren viel investiert, um das Haus zu dem zu machen, was es heute ist. Mutter Gisela war stets präsent und Teil des eingespielten Teams. Eingemischt hat sie sich nie, auch nicht nach dem Tod von Ehemann Rudi im Jahr 2021.

Die Enkelin steht schon in den Startlöchern

Ob die Familientradition in der „Tanne“ auch in der kommenden Generation fortgesetzt wird, hängt wesentlich von Gisela Möhrles Enkelin und Jörg Möhrles Tochter Katharina ab. Sie hat sich, wie schon der Vater, für eine Ausbildung zur Köchin entschieden und während der Lehre bereits namhafte Preise eingeheimst. „Das Zeug für eine Gastronomin steckt auf jeden Fall in ihr“, weiß die Familie Möhrle.

Die Geschichte des Hotels Tanne in Tonbach reicht bis ins Jahr 1868 zurück. Heute ist es ein modernes Wohlfühlhotel mit 80 Mitarbeitern.