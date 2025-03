1 Im Juni soll es wieder Betrieb im Hotel, in den Gasträumen und auf der Terrasse geben. Inhaber Tobias Reich (rechts) mit dem neuen Pächter-Paar Klaudija Lo Monaco und Daniel Maaß Foto: Hannes Kuhnert

Ab Juni gibt es wieder Betrieb im ehemaligen Café Günter auf dem Kniebis. Die neuen Pächter sind erfahrene Quereinsteiger.









Link kopiert



Am Balkon des Gasthofs an der Schwarzwaldhochstraße in Kniebis flattert ein Transparent. Es verrät: Aus dem Café Günter werden die Kniebis-Stuben. Eröffnung soll im Juni sein.