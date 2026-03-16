Hotel Sonnenhof in Schönmünzach: Nach 40 Jahren als Küchenchef denkt Joachim Schweikert nicht ans Aufhören

Seit 40 Jahren ist Joachim Schweikert Küchenchef im Hotel Sonnenhof in Schönmünzach. Was er in dieser Zeit erlebt hat und warum er auch mit 64 Jahren nicht ans Aufhören denkt.

Ein seltenes Jubiläum gibt es im Hotel Sonnenhof in Schönmünzach zu feiern. Seit 40 Jahren steht Küchenmeister Joachim Schweikert dort am Herd und hat in dieser Zeit nicht nur unzählige Gäste kulinarisch verwöhnt, sondern auch drei Besitzerwechsel des Hauses miterlebt. Dennoch ist er dem Betrieb stets treu geblieben und denkt auch mit 64 Jahren noch lange nicht ans Aufhören.

Joachim Schweikert ist in Tübingen geboren und ging nach seinem Wehrdienst zwei Jahre nach Düsseldorf, doch seine Frau zog es wieder in die Heimat zurück. Seit dem 15. April 1986 prägt Schweikert nun die Sonnenhof-Küche in Schönmünzach und ist durch seine ruhige und besonnene Art bei Gästen und Kollegen gleichermaßen beliebt.

„Es hat sich viel verändert, nicht nur die viele Umbauten, die ich in dieser Zeit mitgemacht habe, auch die Gäste und die Aufenthaltsdauer haben gewechselt“, erzählt er. Der Trend zum Kurzurlaub ist auch im Sonnenhof angekommen, das merke man in der Küche, die Gästen hätten immer weniger Zeit. „Früher hatten wir ganz viele Stammgäste, doch heute ist es anonymer geworden, wohl auch weil die Gäste meist nur kurz bleiben“, sagt er.

Spätzle und Braten kommen noch immer an

Gekocht werde immer noch die klassische regionale Küche mit saisonalen Produkten – Spätzle und Braten, das komme auch in einer schnelllebigen Zeit an. „Seit ich sieben Jahre alt bin, wollte ich Koch werden, manchmal habe ich es etwas bereut, aber grundsätzlich habe ich mich immer in meinem Beruf wohlgefühlt“, resümiert er.

Seit vierzig Jahren lebt er in Schönmünzach, ganz in der Nähe seines Arbeitsplatzes – so zu sagen in Sichtweite – und fühlt sich pudelwohl. „Die Rente ist ganz weit im Hinterkopf bei mir, auch mit den neuen Chefs macht es Spaß und ich bin gerne in der Küche“, sagt der Küchenmeister, der ein gutes Team um sich herum aufgebaut hat.

„Wie oft findet man so einen Fels in der Brandung?“

Die neuen Chefs sind Lukas und Johannes Möhlhenrich, die seit August 2023 den Sonnenhof übernommen haben und sehr dankbar für ihre vielen langjährigen Mitarbeiter sind. „Wie oft findet man so einen Fels in der Brandung? Wir hoffen das Herr Schweikert noch viele Jahre bei uns ist“, sagt Lukas Möhlhenrich.

Nicht nur die Übersicht und Ruhe vom Küchenmeister Schweikert fasziniere ihn, auch, dass der Sonnenhof wieder angefangen habe auszubilden, sei ein großer Schritt in die Zukunft, um langfristig den Nachwuchs zu sichern. Das neue Inhaberpaar, beide gelernte Fachkräfte, war zuvor auf Rügen tätig und hat sich im Schwarzwald sehr gut eingelebt. „Bis auf die Sprache, aber das wird so langsam“, gibt Möhlhenrich zu.

Verlässlichkeit, Erfahrung und Leidenschaft

Die lange Betriebszugehörigkeit ist auch für die neuen Betreiber des Hotels etwas Besonderes. Lukas und Johannes Möhlhenrich würdigen das Engagement ihres Küchenmeisters ausdrücklich. „Vier Jahrzehnte in einem Betrieb sind heute alles andere als selbstverständlich, für uns ist es ein Glücksfall so eine tragende Säule zu haben“, sagt Lukas Möhlhenrich. Joachim Schweikert stehe für Verlässlichkeit, Erfahrung und große Leidenschaft für seinen Beruf.

Für Joachim Schweikert selbst ist der Sonnenhof längst mehr als nur ein Arbeitsplatz, über die Jahre sind viele Kollegen zu Weggefährten geworden. Dass er nach 40 Jahren noch immer mit Freude in der Küche steht, zeigt: Die Leidenschaft für gutes Essen und zufriedene Gäste ist bei ihm ungebrochen.