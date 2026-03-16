Hotel Sonnenhof in Schönmünzach: Nach 40 Jahren als Küchenchef denkt Joachim Schweikert nicht ans Aufhören

Seit 40 Jahren ist Joachim Schweikert Küchenchef im Hotel Sonnenhof in Schönmünzach. Was er in dieser Zeit erlebt hat und warum er auch mit 64 Jahren nicht ans Aufhören denkt.
Ein seltenes Jubiläum gibt es im Hotel Sonnenhof in Schönmünzach zu feiern. Seit 40 Jahren steht Küchenmeister Joachim Schweikert dort am Herd und hat in dieser Zeit nicht nur unzählige Gäste kulinarisch verwöhnt, sondern auch drei Besitzerwechsel des Hauses miterlebt. Dennoch ist er dem Betrieb stets treu geblieben und denkt auch mit 64 Jahren noch lange nicht ans Aufhören.