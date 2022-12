Warum fünf Generationen am selben Ort Urlaub gemacht haben

Hotel Schwarzwald in Kniebis

3 Brigitte Schornhäuser machte schon als Kind Urlaub im Hotel Schwarzwald – und kam auch Jahrzehnte später immer wieder gerne auf den Kniebis. Foto: Irmgard Raubach

Das Hotel Schwarzwald in Kniebis hat nun geschlossen, was bleibt sind die Erinnerungen der unzähligen Gäste, die in der 115-jährigen Geschichte des Familienbetriebs dort Urlaub gemacht haben. Viele von ihnen verbinden besondere Erlebnisse mit dem Hotel.















Freudenstadt-Kniebis - Wenn Ulrich Schmelzle aus der Geschichte des Hotels Schwarzwald erzählt, muss er weit in die Vergangenheit blicken. Bis zur Schließung im Dezember wurde das Hotel 115 Jahre lang von seiner Familie betrieben; Schmelzle selbst hat nahezu sein gesamtes Leben den Gästen gewidmet. "Ich habe von früh bis spät gearbeitet, war meistens 16 Stunden im Betrieb", sagt er.

Den Vorgängern verpflichtet gefühlt

All das, um ein guter Gastgeber zu sein, denn wirtschaftliche Gründe haben Schmelzle schon lange nicht mehr bewegt: "Aus kaufmännischer Sicht hätten wir schon ewig aufhören müssen. Aber wir haben uns den Generationen vor uns verpflichtet gefühlt." Was erwirtschaftet wurde, hat die Familie sofort wieder investiert, um das Hotel am Leben zu halten.

Geplagt von gesundheitlichen und wirtschaftlichen Problemen, waren es vor allem die Stammgäste, die Schmelzles Weg bestätigt haben. Viele haben in den vergangenen Monaten die Chance genutzt, der Familie noch einen letzten Besuch abzustatten. "Dass die Gäste über so viele Jahre immer wiedergekommen sind, war für uns die größte Bestätigung", betont Ulrich Schmelzle.

Kindheitserinnerungen kommen hoch

Eine davon ist Brigitte Schornhäuser aus Viernheim (Hessen). Vor 60 Jahren war sie als Kind mit ihren Eltern zum ersten Mal im Hotel Schwarzwald zu Gast. Über Jahre hinweg kam die Familie immer wieder, im Sommer wie im Winter. In Kniebis hat sie das Skifahren gelernt. "Insgesamt waren von meiner Familie fünf Generationen dort im Urlaub – von der Ur-Großmutter bis zur Ur-Enkelin", berichtet Schornhäuser. An dem Hotel hat sie neben der familiären Atmosphäre vor allem die kulinarischen Spezialitäten geschätzt: "Ulrich Schmelzle macht eine wahnsinnig gute Schwarzwälder Kirschtorte. Dort war der Name Programm".

Nachdem Schornhäuser einige andere Urlaubsziele besucht hatte, zog es sie 2012 wieder in den Freudenstädter Stadtteil. "Da kamen Kindheitserinnerungen hoch, und wir haben beschlossen, in Kniebis wieder öfter Urlaub zu machen", berichtet die heute 65-Jährige. Seitdem war sie jedes Jahr dort. Die Schließung stimmt Schornhäuser wehmütig: "Es ist so schade, wir hätten im Hotel Schwarzwald gerne weiterhin unsere Ferien verbracht. Dort war man nicht nur Gast, sondern ein Teil der Familie."

Heinz Kugel aus Lieg (Rheinland-Pfalz) ist kein "Urlaubstyp", wie er selbst über sich sagt. Doch das Hotel Schwarzwald hatte es ihm und seiner Ehefrau angetan. "Wir waren begeistert von der Ruhe, der guten Küche und der Sauberkeit", sagt er. Nachdem der pensionierte Polizeibeamte in den Ruhestand eingetreten war, besuchte er das Hotel jedes Jahr, über ein ganzes Jahrzehnt hinweg. Der 76-Jährige bedauert die Schließung: "Das Hotel hat eine Seele, eine Vergangenheit, eine Geschichte. So etwas findet man heute nur noch selten!"

Info: Zahlen zum Hotel Schwarzwald

25 Betten: So viele hat die Familie Schmelzle zuletzt angeboten – in den besten Zeiten waren es bis zu 40.

7500 Übernachtungen: Diese Höchstzahl an Übernachtungen pro Jahr stammt aus den 1980er Jahren – bis zur Corona-Pandemie waren es noch rund 1500.

3 Mitarbeiter: In den vergangenen Jahren wurde das Hotel ausschließlich von Ulrich Schmelzle, dessen Ehefrau Ingrid und Tochter Annabelle geführt.

61 Jahre: So lange stand Ulrich Schmelzle inklusive seiner Ausbildungszeit am Herd.

4 Mark: So viele kostete eine Übernachtung im Hotel Schwarzwald im Jahr 1960 – und das in der Hauptverkehrszeit.

130 Besuche: Einige Gäste haben das Hotel mehr als 100 Mal besucht; der Rekord liegt laut Ulrich Schmelzle bei 130.

20. Dezember 2022: Seit diesem Tag sind die Betriebsferien zu Ende – und das Hotel hat damit offiziell geschlossen.