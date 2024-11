Hotel-Ranking 2025: Das sind die besten Hotels in Deutschland

1 Dietmar Müller-Elmau, Hotel-Chef von Schloss Elmau, freut sich über die Auszeichnung. Foto: dpa/Peter Kneffel

Am Chiemsee sind die „101 besten Hotels Deutschlands 2025“ ausgezeichnet worden. Hauptgewinner und damit Hotel des Jahres ist Schloss Elmau. Unter den Ausgezeichneten sind auch Häuser in Baden-Württemberg.









Großer Bahnhof am Chiemsee: Über 270 Spitzen-Hoteliers und Prominente aus Showbusiness und Wirtschaft waren dabei, als im Resort Das Achental die 101 besten Hotels in Deutschland 2025 gekürt wurden. Hauptgewinner und damit Hotel des Jahres ist Schloss Elmau – wo 2022 zum zweiten Mal der G7-Gipfel stattfand. „Schloss Elmau ist ein magischer Ort, an dem Musik, Natur und Inspiration auf einzigartige Weise verschmelzen. My home away from home“, sagte Stargeiger Daniel Hope in seiner Laudatio. Der renommierte Künstler tritt auf den großen Bühnen der Welt auf und wurde selbst vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, auch bekannt als Bundesverdienstkreuz.