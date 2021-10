2 Hotelier Tobias Maier dankte den Handwerkern, Nachbarn und Unterstützern mit einer Feierstunde für das gute Miteinander während der Bauphase. Foto: Siegmeier

Es war eine besondere bauliche Herausforderung mitten im Herzen Rottweils: Nach Umbau und Aufstockung des Hotels Johanniterbad gab es jetzt bei einer Feierstunde mit 115 Gästen die Gelegenheit, sich vom gelungenen Ergebnis zu überzeugen.















Rottweil - "Wir sind mit unserem Umbau auf der Zielgeraden, lediglich ein paar Strippen hängen noch hier und da aus den Wänden", so begrüßte Hotelier Tobias Maier die Gäste, die am Freitagnachmittag zur Feierstunde ins Hotel Johanniterbad gekommen waren. Maier und seine Familie hatten eingeladen, um den Handwerkern, allen Unterstützern, von der Stadtverwaltung bis zum Rotary-Club, und vor allem den Nachbarn Dank zu sagen.

Dank für die Begleitung und Unterstützung, "und für die viele Geduld, die während der Bauphase vonnöten war", so Maier. Erleichtert ist er auch, dass der An- und Umbau an diesem besonderen Ort in der Innenstadt nun zu einem so guten Ende gekommen ist, obwohl es anfänglich immer wieder Kritik gegeben habe, betont er.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen und alle Mühen haben sich gelohnt: Es gibt nun eine größere Eingangshalle, eine Lobby, die auch als Bankett-, Tagungs- oder Frühstücksraum genutzt werden kann, und auch die Restaurantgäste haben nun mehr Platz. Das nahezu neu gestaltete Haus begeisterte die Gäste sichtlich. Alle Zimmer sind klimatisiert und modern mit heimischen Hölzern ausgestattet, was für Wohlfühlatmosphäre sorgt. Mit 43 Zimmern und 76 Betten kann das Traditionshaus mitten in der Innenstadt nun aufwarten.

Tobias Maier stellte in seiner Ansprache nochmals alle Gewerke vor, dankte den Handwerkern persönlich, und betonte, dass es viele Herausforderungen zu meistern gegeben habe.

Statiker haben geschwitzt

"Neu- und Aufbau im Bestand war nicht immer ganz einfach und die Statiker haben zum Teil wirklich geschwitzt", so Maier rückblickend. Denn für die neuen Zimmer wurde das Gebäude aufgestockt und erhielt auch einen neuen Dachstuhl. Die Handwerker hätten über viele Monate zum Inventar des Hauses gehört. "Aber es war immer ein schönes Miteinander und es gab kaum Bauverzögerungen. Das ist fantastisch", sagt Maier sichtlich erleichtert.

Vorgespräche schon 2015

Im März 2015 habe man erste Vorgespräche mit der Stadt Rottweil geführt und einen ersten Entwurf des Vorhabens präsentiert. Im Dezember 2018 konnte dann der Bauantrag gestellt werden, der im April 2019 genehmigt wurde. Im Juli vergangenen Jahres rückten die Bagger an und die Bauarbeiten konnten beginnen. Eine solch große Umbaumaßnahme im laufenden Betrieb zu stemmen, das sei eine Meisterleistung. "Da wurde auch den Handwerkern vieles abverlangt", würdigte Maier den Einsatz und dankte allen Beteiligten. Eine offizielle Einweihung des Hauses plant die Familie Maier zu einem späteren Zeitpunkt.

Im Anschluss konnten die Gäste an Führungen teilnehmen, im Johannitergarten verweilen und sich kulinarisch verwöhnen lassen.