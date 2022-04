1 Sabine Maier-Krüger und Tobias Maier freuen sich über die 4-Sterne-Klassifizierung. Foto: Siegmeier

Vier Sterne glänzen jetzt am Hotel Johanniterbad in Rottweil. Ein krönender Abschluss der umfangreichen Sanierung und Erweiterung des Traditionshauses.















Rottweil - Das Hotel Johanniterbad in Rottweil wurde mit vier Sternen klassifiziert. Dies ist der krönende Abschluss der Aufstockungs- und Umbaumaßnahmen der vergangenen zwei Jahre. "Wir sind froh und stolz, dass uns dies gelungen ist", betont Tobias Maier, der das Haus gemeinsam mit seiner Frau Sabine Maier-Krüger führt.

Zeitpunkt für Umbau gerade noch richtig gewählt

Mitten in der Pandemie, nach fünfjähriger Planungs- und Genehmigungsphase, habe man 2020 mit den Bauarbeiten begonnen. Im August konnten die Arbeiten gut zu Ende gebracht werden. "Wir sind froh, dass wir den Zeitpunkt gerade noch richtig gewählt haben. Mit den enormen Preissteigerungen in der Baubranche derzeit, wäre das alles vermutlich jetzt gar nicht mehr möglich", betont Maier erleichtert.

Vor 710 Jahren erstmals erwähnt

Vor 710 Jahren wurde das heutige Johanniterbad als Pilgerherberge der Johanniterkommende erstmals erwähnt. Bis heute beherbergt das Haus Gäste – zwar keine Pilger, die auf ihrem Weg nach Santiago di Compostela in Rottweil rasten, sondern vielmehr Geschäftsleute, aber auch Touristen, die ihre freie Zeit in schöner Umgebung und bei gutem Essen und Trinken genießen möchten.

Mittlerweile führt die Familie Maier das Hotel Johanniterbad in dritter Generation. Die vierte Generation – Katharina und Johanna, die Töchter von Tobias Maier und Sabine Maier-Krüger – ist bereits mit eingestiegen, und auch die fünfte Generation ist zumindest manchmal mit dabei: Josephine Emilia Maier, hat im August das Licht der Welt erblickt. Es sieht also so aus, als könnte die gute Familientradition auch in Zukunft fortgesetzt werden. Der Grundstein dafür ist jedenfalls bereits gelegt.

Neue Lobby Turmblick

Das Hotel verfügt jetzt über 43 Zimmer mit 81 Betten, die für einen Hauch von Luxus und Gemütlichkeit sorgen. Aber nicht nur in den Zimmern, die übrigens alle mit Klimaanlage ausgestattet sind, können es sich die Gäste gut gehen lassen, sondern das Hotel verfügt auch über die neue Lobby "Turmblick", in der man tagsüber Getränke, Kaffee und Gebäck genießen kann, und die beiden Räume Lembergblick und das Kaminzimmer für Tagungen und Veranstaltungen. Im Restaurant und in der Johannserstube kann man sich von Küchenchef Tobias Maier kulinarisch verwöhnen lassen. Zudem lädt die Terrasse mit altem Baumbestand im Sommer zum Verweilen ein. Seit dem vergangenen Jahr gibt es überdies eine hauseigene Backstube, die Backfee Katharina Maier betreibt.