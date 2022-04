1 Prägende Zeit: Die ehemaligen Mitarbeiter vor dem Hotel Palmenwald. Foto: Schwarz

Rund 40 ehemalige Mitarbeiter des Hotels Palmenwald in Freudenstadt haben sich dort getroffen und Erinnerungen ausgetauscht.















Freudenstadt - Anlass für das Wiedersehen war das 125. Jubiläum des Hotels, das aber bereits im Jahr 2020 stattgefunden hatte. Das für damals geplante Treffen wurde coronabedingt kurzfristig verschoben und konnte auch im Folgejahr nicht stattfinden. "Aller guten Dinge sind drei", begrüßte deshalb Organisator Stephan Schuster gut gelaunt die bunte Truppe, die gekommen war.

Erinnerung an die 80er und 90er

Sie alle hatten in den 80er- und 90er-Jahren in unterschiedlichen Funktionen im "Palmenwald" gearbeitet oder gelernt. Schuster selbst war damals stellvertretender Küchenchef. Bei der Vorbereitung des Treffens vor Ort wurde er von "Adler"-Wirtin Beate Gaiser, selbst eine der Ehemaligen vom "Palmenwald", unterstützt. Gaiser hatte dort nach dem Abitur im Jahr 1987 den Beruf der Hotelfachfrau erlernt.

Teils weite Anreise

Mit großem Hallo begrüßt wurde auch Dietlind Kracke, die Ehefrau des damaligen Geschäftsführers und Hoteldirektors Fritz Kracke. Während einige der Ehemaligen bis heute in Freudenstadt und in der Region geblieben sind, waren andere sogar aus Berlin oder Hüsum angereist, um dabei zu sein. Im Jahr 1997 hatte schon einmal so ein Ehemaligentreffen stattgefunden. "Im ›Palmenwald‹ war eigentlich meine schönste Zeit, was auch der damaligen Hotelleitung geschuldet war", bekannte Schuster, als er an das gute Miteinander erinnerte, das damals stets im Vordergrund gestanden habe.

Namhafte Hotels bleiben in Familienhand

Viele der Mitarbeiter dort hätten im Anschluss auch in anderen Hotels Karriere gemacht. "Ihr habt es uns aber auch leicht gemacht", sagte Dietlind Kracke zu diesem Lob.

Beate Gaiser nutzte die Gelegenheit, die ehemaligen Kollegen kurz über die wichtigsten Hotelgeschichten- und Entwicklungen in Freudenstadt zu informieren und auch über den aktuellen Stand beim "Palmenwald" zu berichten. Erfreulich sei, dass sich in einigen namhaften Hotels in Freudenstadt Nachfolger aus der Familie gefunden hätten.

Bulgarischer Investor überraschend gestorben

Auch im 1895 eröffneten "Palmenwald" sei es nach der Insolvenz in den 90er-Jahren Dank des bulgarischen Investors Stefan Scharlopov, der rund sieben Millionen Euro in das Gebäude investiert hatte, erfolgreich weitergegangen. Nach dessen überraschendem Tod im Jahr 2018 hatte sich die Scharlopov-Gruppe im vergangenen Jahr dazu entschieden, das Hotel an die Schreiber & Lutzenberger GBR zu verkaufen, die das Hotel seither führt. Geschäftsführender Gesellschafter ist Albert Mayr.

Feier bis tief in die Nacht

Nach der kleinen Hotelgeschichte und einem Fototermin vor dem Gebäude bot sich Gelegenheit für den Austausch bei Kaffee und Kuchen im Konferenzraum des Gebäudes. Einige der Teilnehmer hatten auch Fotos und Dias mitgebracht, die an alte Zeiten erinnerten. Einige Anekdoten aus der damaligen Zeit wurden zum Besten gegeben und sorgten für einen kurzweiligen Nachmittag. Eine kleine Hotelbesichtigung leitete schließlich zum gemeinsamen Abendessen über. Es wurde ein mehrgängiges Menü kredenzt.

Das gemütliche Beisammensein dauerte bis spät in die Nacht. Ein Teil der Teilnehmer des Ehemaligentreffens hat im "Palmenwald" selbst übernachtet, andere auch in anderen Hotels wie dem "Adler", wohin Beate Gaiser mit ihren Gästen erst spät in der Nacht zurückkehrte.