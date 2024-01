1 Die Leuchtschrift am Hotel brennt. Heißes Plastik tropft nach unten, wo eine Sitzbank Feuer fängt Foto: Philippe de Surmont

Die Donaueschinger Wehr konnte schlimmeres zwar verhindern, trotzdem war es eine Schrecksekunde: In der Dämmerung hat der beleuchtete Schriftzug an der Fassade des Hotel und Gasthofes Linde plötzlich angefangen zu brennen.









Schrecksekunden in der Karlstraße in Donaueschingen am Montagabend, 22. Januar. An einer Fassade lodern Flammen und die Feuerwehr muss ausrücken.