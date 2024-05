Hotel in Baiersbronn

1 Strahlende Gesichter bei den Landesjugendmeisterschaften 2024 (von links): Johannes Lauth ist bester Restaurantfachmann, Raphaela Mußler sicherte sich den dritten Platz bei den Hotelkaufmännern und -frauen und Catina Sandmann ist beste Hotelkauffrau. Foto: MM-Studio/Maximilian Schäfer und Maike Sander

Bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in den Ausbildungsberufen des Hotel- und Gaststättengewerbes landeten drei Nachwuchskräfte des Hotels Bareiss auf Spitzenplätzen. Für einen davon geht es im Herbst auf Bundesebene weiter.









Bei den Baden-Württembergischen Jugendmeisterschaften in den Ausbildungsberufen des Hotel- und Gaststättengewerbes in Bad Überkingen waren gleich drei Nachwuchskräfte des Hotels Bareiss aus Baiersbronn erfolgreich: Johannes Lauth (24) ist bester Restaurantfachmann, Catina Sandmann (21) ist beste Hotelkauffrau und Raphaela Mußler (23) sicherte sich den dritten Platz bei den Hotelkaufmännern und -frauen. Darüber wird in einer Pressemitteilung berichtet.