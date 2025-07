Hotel Dollenberg in Bad Peterstal

1 Beim Champagner-Empfang in der Hotelhalle begrüßen Gastgeber und Politiker beider Länder die Gäste zum deutsch-französischen Freundestreffen. Foto: Dollenberg Rund 380 Franzosen feierten ihren Nationalfeiertag im Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach.







Link kopiert



Das Relais & Chateaux-Hotel Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach war voll, als Frankreich den Nationalfeiertag beging. Rund 380 französische Nachbarn feierten in der Ortenau. Sie kamen in inzwischen wohlbekannten Gruppen und Freundeskreisen oder auch als Familie, um andere Freundeskreise und Familien zu treffen.